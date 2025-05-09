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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kyndryl Holdings Inc(KD-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Kyndryl Holdings Inc(KD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.17元上修至2.2元，其中最高估值2.35元，最低估值2.15元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.35(2.35)4.044.88
最低值2.15(2.08)2.984.88
平均值2.22(2.2)3.434.88
中位數2.2(2.17)3.344.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值158.96億164.54億164.43億
最低值150.24億154.38億164.43億
平均值153.73億157.90億164.43億
中位數154.41億157.92億164.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2023年2024年2025年
EPS-9.05-10.35-6.06-1.481.05
營業收入193.52億186.57億170.26億160.52億150.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Kyndryl Holdings Inc(KD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKD

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