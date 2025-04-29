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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kyndryl Holdings Inc(KD-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Kyndryl Holdings Inc(KD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元下修至1.15元，其中最高估值1.25元，最低估值1.08元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.25(1.26)2.353.774.48
最低值1.08(1.08)1.73.34.48
平均值1.16(1.18)2.073.494.48
中位數1.15(1.2)2.083.444.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值150.68億158.96億164.54億155.69億
最低值150.08億146.73億149.71億155.69億
平均值150.31億151.66億156.99億155.69億
中位數150.22億150.40億156.85億155.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2023年2024年
EPS-9.05-10.35-6.06-1.48
營業收入193.52億186.57億170.26億160.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Kyndryl Holdings Inc(KD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKD

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Kyndryl Holdings Inc32.34+0.94%

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