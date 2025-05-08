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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kyndryl Holdings Inc(KD-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Kyndryl Holdings Inc(KD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.17元，其中最高估值2.35元，最低估值1.7元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.35(2.35)3.774.48
最低值1.7(1.7)3.264.48
平均值2.11(2.07)3.484.48
中位數2.17(2.08)3.444.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值158.96億164.54億155.69億
最低值146.73億149.71億155.69億
平均值151.67億155.76億155.69億
中位數150.46億154.40億155.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2023年2024年
EPS-9.05-10.35-6.06-1.48
營業收入193.52億186.57億170.26億160.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Kyndryl Holdings Inc(KD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKD

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