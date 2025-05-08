鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kyndryl Holdings Inc(KD-US)EPS預估上修至2.17元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Kyndryl Holdings Inc(KD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.08元上修至2.17元，其中最高估值2.35元，最低估值1.7元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.35(2.35)
|3.77
|4.48
|最低值
|1.7(1.7)
|3.26
|4.48
|平均值
|2.11(2.07)
|3.48
|4.48
|中位數
|2.17(2.08)
|3.44
|4.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|158.96億
|164.54億
|155.69億
|最低值
|146.73億
|149.71億
|155.69億
|平均值
|151.67億
|155.76億
|155.69億
|中位數
|150.46億
|154.40億
|155.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.05
|-10.35
|-6.06
|-1.48
|營業收入
|193.52億
|186.57億
|170.26億
|160.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Kyndryl Holdings Inc(KD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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