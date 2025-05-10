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鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯克菲爾德BN-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對布魯克菲爾德(BN-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67元，調升幅度3.08%。其中最高估值74元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予布魯克菲爾德評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀1位。

布魯克菲爾德今(10日)收盤價為56.88元。近5日股價上漲3.08%，標普指數上漲1.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BN市場預估目標價

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