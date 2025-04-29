鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kyndryl Holdings Inc(KD-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Kyndryl Holdings Inc(KD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.2元下修至1.15元，其中最高估值1.25元，最低估值1.08元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.25(1.26)
|2.35
|3.77
|4.48
|最低值
|1.08(1.08)
|1.7
|3.3
|4.48
|平均值
|1.16(1.18)
|2.07
|3.49
|4.48
|中位數
|1.15(1.2)
|2.08
|3.44
|4.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|150.68億
|158.96億
|164.54億
|155.69億
|最低值
|150.08億
|146.73億
|149.71億
|155.69億
|平均值
|150.31億
|151.66億
|156.99億
|155.69億
|中位數
|150.22億
|150.40億
|156.85億
|155.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.05
|-10.35
|-6.06
|-1.48
|營業收入
|193.52億
|186.57億
|170.26億
|160.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Kyndryl Holdings Inc(KD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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