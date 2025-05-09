陸出手整頓隱藏式車門把手！專家：個人化設計有隱患 特殊群體對智慧化還處懵懂階段

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 17:50

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中國工信部周四 (8 日) 官網公開徵集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見，旨在填補隱藏式車門把手在事故救援中的安全規範空白。此舉被業界視為對近年新能源車「科技感設計」風潮的理性修正，強制要求車門把手在斷電、碰撞等極端場景下仍能保障逃生功能。

近年來，新能源汽車為追求低風阻與科技感，廣泛採用隱藏式車門把手設計，從半隱藏式到全隱藏式無把手造型層出不窮，但這類設計對電子系統依賴度高，且缺乏統一安全標準，導致操作困難、斷電失效等風險頻發。

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去年 4 月發生的問界 M7 追撞事故中，車門把手在碰撞後因電力中斷無法開啟。2019 年，特斯拉 Model S 事故更因同類問題釀成致命火災，成為全球首例隱藏式把手致死案例。

專家指出，隱藏式把手雖滿足「情緒價值」，但其複雜結構如電動外伸、內縮機制在事故中易成逃生絆腳石。

此外，北方冬季把手凍結、識別標誌不清等問題更暴露設計缺陷。根據美國高速公路安全管理局 (NHTSA) 數據，隱藏式把手相關事故的救援難度比傳統車門把手高 40%。

中國汽車流通協會專家委員會委員顏景輝表示，隱藏式車門內把手最為關鍵的是安全性問題，在緊急情況下，無論是個人自救還是救援人員的介入，都應能夠迅速採取應急措施。若設計過於個人化或需要額外輔助才能操作，在安全性上可能會出現一些問題。