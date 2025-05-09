〈航運指數〉SCFI盤整 船公司要拚漲價「看起來不太可能」
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-09 15:54
上海航交所今 (9) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，近日處狹幅整理，較上周微增 4.24 點至 1345.17 點，微增 0.03%，貨攬業者指出， 美國線價格目前維持住，不過，5 月中旬船公司力拚漲價「目前看起來不太可能」。
貨攬業者不諱言，美國線運價維持住的原因是 Blank Sailing(空白航行)，5 月中旬至 5 月底船公司更有意醞釀漲價，但目前看來難成，預料要到下周會比較明朗。
本周歐洲線運價下跌 39 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 1161 美元，跌幅 3.25%。
地中海線持平，每 TEU 維持在 2089 美元。
遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價則略較上周反彈 52 美元至 3335 美元，微漲 1.58%。
美西線每 FEU 報價微漲 75 美元，來到 2347 美元，漲幅 3.3%。
台驊 (2636-TW) 則提到，海運市場第二季仍受全球總體運力供過於求、美國進口關稅政策不確定性等因素干擾，供需結構面臨壓力，惟主要航商持續執行控艙、減班等調節措施，運價水準相對穩定，市場呈「量穩價平」的格局。
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