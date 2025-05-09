〈焦點股〉光通訊又威了 聯亞、華星光聯袂亮燈漲停帶隊上漲
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-09 11:54
美國傳出擬撤銷 AI 晶片出口限制，AI 族群輪動表現，光通訊族群受惠矽光子 (CPO) 題材，隨著營收、財報陸續出爐，今 (9) 日再度成為盤面焦點，聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW) 一度觸及漲停，其他矽光子概念股如光聖 (4979-TW) 、 聯鈞 (4979-TW) 、上詮 (4979-TW) 、波若威 (4979-TW) 等皆強勁回升。
隨著 AI 與高性能運算帶來的算力，大量的資料運算使得資料傳輸的需求大幅提升，也推升高速光通訊、CPO 技術持續發展，CPO 類股受４月對等關稅影響，股價遭下修後，買盤逐步重新進場，也帶動族群股價上揚。
其中聯亞 4 月營收，月增 1.23%、年增 79.35%，受惠 CPO 產品需求強勁挹注，今年還會新增 3 家量產客戶，預期第 2 季營收有望季增約 2 成，也帶動股價強勁上揚，今天開高後速迅上攻鎖漲停。
華星光則是第 1 季財報亮眼，稅後純益 2.13 億元年增近一倍，今日股價開高走高，一度閃現漲停，盤中股價收斂漲 7%; 光聖則是首季稅後純益 3.21 億元，每股純益 4.26 元，創歷史次高，激勵股價開高走高，漲逾 8%；其他包括聯鈞、上詮 、波若威漲幅也有 3-5% 的強勁表現。
法人表示，生成式 AI 導入多模態模型後，對 AI 伺服器與資料中心算力需求劇增，CPO 產品應用大增，加上 AI 需要高運算，更需要快速的資料傳輸，CPO 技術也被視為下一代訊號傳輸的關鍵技術。
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