〈焦點股〉光通訊又威了 聯亞、華星光聯袂亮燈漲停帶隊上漲

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-09 11:54

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隨著 AI 與高性能運算帶來的算力，大量的資料運算使得資料傳輸的需求大幅提升，也推升高速光通訊、CPO 技術持續發展，CPO 類股受４月對等關稅影響，股價遭下修後，買盤逐步重新進場，也帶動族群股價上揚。

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其中聯亞 4 月營收，月增 1.23%、年增 79.35%，受惠 CPO 產品需求強勁挹注，今年還會新增 3 家量產客戶，預期第 2 季營收有望季增約 2 成，也帶動股價強勁上揚，今天開高後速迅上攻鎖漲停。

華星光則是第 1 季財報亮眼，稅後純益 2.13 億元年增近一倍，今日股價開高走高，一度閃現漲停，盤中股價收斂漲 7%; 光聖則是首季稅後純益 3.21 億元，每股純益 4.26 元，創歷史次高，激勵股價開高走高，漲逾 8%；其他包括聯鈞、上詮 、波若威漲幅也有 3-5% 的強勁表現。