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〈台股開盤〉美英達成貿易協議 台積電噴漲2% 大漲逾百點站回5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-09 09:43

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美英達成突破性貿易協議提振市場信心，漲逾百點站回5日線。(圖：shutterstock)

美國總統川普昨 (8) 日晚間宣布，與英國達成「突破性」貿易協議，提振市場信心，激勵美股四大指數全面收紅，台積電 ADR 也上漲 0.39%，帶動台股今 (9) 日早盤漲逾百點，最高漲至 20762.38 點，站回 5 日線，預估成交量 2900 億元。 

川普聲稱，已與英國達成重大的貿易協議，英國對美國商品的平均關稅從 5.1% 降至 1.8%，並擴大美國商品的進口管道。不過英國出口至美國的商品，仍適用 10% 的基礎關稅。雖然相關協議細節尚未敲定，但值得注意的是，英國汽車關稅將降至 10%，農產品關稅更有望降為零。 


美英達成貿易協議，為半導體關稅結果帶來希望，電子權值股今天幾乎全面勁揚，台積電 (2330-TW) 以 938 開出，漲逾 2%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，聯發科 (2454-TW) 漲 0.78%，廣達 (2382-TW) 漲 0.6%，台達電 (2308-TW) 漲 0.67%，日月光 (3711-TW) 則於平盤附近遊走。不過金融雙雄今天表現弱勢，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 雙雙跌逾 1% 

航運族群今天也紅通通，貨櫃三雄表現亮眼，萬海 (2615-TW) 漲逾 2%，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 雙雙漲逾 1%。另外，台驊 (2636-TW)、中航 (2612-TW) 也都漲逾 1%。 

美股四大指全數走揚，道瓊指數上漲 254.48 或 0.62%，收 41368.45 點；那斯達克指數上漲 189.98 點或 1.07%，收 17928.14 點；S&P 500 指數上漲 32.66 點或 0.58%，收 5663.94 點；費城半導體指數上漲 44.08 點或 1%，收 4430.44 點。 

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S&P 5005663.95+0.58%
費城半導體4430.441.00%
道瓊指數41368.450.62%
NASDAQ17928.14+1.07%
台驊控股71.7+0.84%
長榮209.5+1.21%
陽明71.7+1.70%
萬海86.4+2.25%
富邦金76.9-1.54%
國泰金54.3-1.63%
日月光投控136.5-0.73%
台達電371.5-0.13%
廣達252+0.20%
聯發科1295+0.39%
鴻海146+0.00%
台積電938+2.18%
中航41.7+0.48%

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