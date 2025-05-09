〈台股開盤〉美英達成貿易協議 台積電噴漲2% 大漲逾百點站回5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-09 09:43

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美國總統川普昨 (8) 日晚間宣布，與英國達成「突破性」貿易協議，提振市場信心，激勵美股四大指數全面收紅，台積電 ADR 也上漲 0.39%，帶動台股今 (9) 日早盤漲逾百點，最高漲至 20762.38 點，站回 5 日線，預估成交量 2900 億元。

川普聲稱，已與英國達成重大的貿易協議，英國對美國商品的平均關稅從 5.1% 降至 1.8%，並擴大美國商品的進口管道。不過英國出口至美國的商品，仍適用 10% 的基礎關稅。雖然相關協議細節尚未敲定，但值得注意的是，英國汽車關稅將降至 10%，農產品關稅更有望降為零。

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