鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ares Management Corp - Class AARES-US的目標價調升至179.5元，幅度約4.06%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 04:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ares Management Corp - Class A(ARES-US)提出目標價估值：中位數由172.5元上修至179.5元，調升幅度4.06%。其中最高估值195元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Ares Management Corp - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Ares Management Corp - Class A今(9日)收盤價為166.055元。近5日股價上漲4.06%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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