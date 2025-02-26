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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為682.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.28元下修至5.93元，其中最高估值7元，最低估值5.41元，預估目標價為682.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7(7.49)8.298.97
最低值5.41(5.7)6.628.11
平均值6.01(6.28)7.388.54
中位數5.93(6.28)7.298.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.58億32.83億37.74億
最低值25.61億30.55億35.86億
平均值26.04億31.62億36.80億
中位數26.04億31.51億36.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.03-0.912.032.31
營業收入6.81億8.63億11.90億15.63億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXON

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