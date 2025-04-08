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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際AXON-US的目標價調降至665元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)提出目標價估值：中位數由700元下修至665元，調降幅度5%。其中最高估值800元，最低估值585元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予泰瑟國際評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀0位。

泰瑟國際今(8日)收盤價為502.55元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌9.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AXON市場預估目標價

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