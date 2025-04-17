鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為665.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.93元下修至5.83元，其中最高估值7.8元，最低估值5.39元，預估目標價為665.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.8(7.8)
|10
|8.97
|最低值
|5.39(5.41)
|6.07
|8.11
|平均值
|6.06(6.1)
|7.41
|8.65
|中位數
|5.83(5.93)
|7.18
|8.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.75億
|33.57億
|37.74億
|最低值
|25.77億
|30.55億
|35.86億
|平均值
|26.19億
|32.07億
|36.80億
|中位數
|26.04億
|31.88億
|36.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|-0.91
|2.03
|2.31
|4.80
|營業收入
|6.81億
|8.63億
|11.90億
|15.63億
|20.83億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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