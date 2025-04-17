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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估下修至5.83元，預估目標價為665.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.93元下修至5.83元，其中最高估值7.8元，最低估值5.39元，預估目標價為665.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.8(7.8)108.97
最低值5.39(5.41)6.078.11
平均值6.06(6.1)7.418.65
中位數5.83(5.93)7.188.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.75億33.57億37.74億
最低值25.77億30.55億35.86億
平均值26.19億32.07億36.80億
中位數26.04億31.88億36.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.912.032.314.80
營業收入6.81億8.63億11.90億15.63億20.83億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXON

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