search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為37.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.42元上修至-0.41元，其中最高估值-0.36元，最低估值-0.46元，預估目標價為37.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.36(-0.36)-0.41-0.172.01
最低值-0.46(-0.46)-0.91-1.27-1.66
平均值-0.41(-0.41)-0.56-0.650.11
中位數-0.41(-0.42)-0.56-0.64-0.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.002.16億5.56億27.05億
最低值0.00-5,700萬1,000萬1.63億
平均值0.002,648萬1.41億11.31億
中位數0.00900萬5,772萬6.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.76-0.96-0.41-0.99-0.31
營業收入86萬181萬71萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSMMT

相關行情

台股首頁我要存股
Summit Therapeutics Inc24.555+1.09%

延伸閱讀



    Empty