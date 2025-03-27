鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調升至35元，幅度約4.48%
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 06:17
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由33.5元上修至35元，調升幅度4.48%。其中最高估值44元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Summit Therapeutics Inc今(27日)收盤價為19.89元。近5日股價下跌4.48%，標普指數上漲0.65%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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