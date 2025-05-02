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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調升至37.5元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由36元上修至37.5元，調升幅度4.17%。其中最高估值44元，最低估值30元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Summit Therapeutics Inc今(2日)收盤價為24.67元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股SMMT市場預估目標價

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