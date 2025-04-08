鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯(GPN-US)EPS預估下修至12.19元，預估目標價為126.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 02:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對環匯(GPN-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.4元下修至12.19元，其中最高估值12.67元，最低估值11.82元，預估目標價為126.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.67(12.67)
|14.48
|16.79
|17.88
|最低值
|11.82(11.85)
|13.4
|15.11
|17.51
|平均值
|12.24(12.26)
|13.87
|15.7
|17.7
|中位數
|12.19(12.4)
|13.85
|15.54
|17.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|96.49億
|101.79億
|108.67億
|116.74億
|最低值
|91.85億
|97.02億
|101.40億
|109.77億
|平均值
|92.81億
|98.27億
|104.14億
|113.25億
|中位數
|92.50億
|97.97億
|104.09億
|113.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.95
|3.29
|0.40
|3.77
|6.16
|營業收入
|74.24億
|85.24億
|89.76億
|96.54億
|101.06億
詳細資訊請看美股內頁：
環匯(GPN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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