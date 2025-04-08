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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯(GPN-US)EPS預估下修至12.19元，預估目標價為126.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 02:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對環匯(GPN-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.4元下修至12.19元，其中最高估值12.67元，最低估值11.82元，預估目標價為126.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.67(12.67)14.4816.7917.88
最低值11.82(11.85)13.415.1117.51
平均值12.24(12.26)13.8715.717.7
中位數12.19(12.4)13.8515.5417.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值96.49億101.79億108.67億116.74億
最低值91.85億97.02億101.40億109.77億
平均值92.81億98.27億104.14億113.25億
中位數92.50億97.97億104.09億113.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.953.290.403.776.16
營業收入74.24億85.24億89.76億96.54億101.06億

詳細資訊請看美股內頁：
環匯(GPN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGPN

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