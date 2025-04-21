search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調降至112.5元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由120元下修至112.5元，調降幅度6.25%。其中最高估值194元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予環匯評價：積極樂觀17位、保持中立16位、保守悲觀2位。

環匯今(21日)收盤價為69.515元。近5日股價下跌6.25%，標普指數下跌1.5%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股GPN市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
環匯69.515-17.36%

延伸閱讀


Empty