鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調降至112.5元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由120元下修至112.5元，調降幅度6.25%。其中最高估值194元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予環匯評價：積極樂觀17位、保持中立16位、保守悲觀2位。
環匯今(21日)收盤價為69.515元。近5日股價下跌6.25%，標普指數下跌1.5%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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