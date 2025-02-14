鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調升至135元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 06:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由130.5元上修至135元，調升幅度3.45%。其中最高估值194元，最低估值102元。
綜合評級 - 共有35位分析師給予環匯評價：積極樂觀20位、保持中立14位、保守悲觀1位。
環匯今(14日)收盤價為104.13元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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