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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調升至135元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 06:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由130.5元上修至135元，調升幅度3.45%。其中最高估值194元，最低估值102元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予環匯評價：積極樂觀20位、保持中立14位、保守悲觀1位。

環匯今(14日)收盤價為104.13元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GPN市場預估目標價

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