〈文曄法說〉Q1 EPS 2.42元達高標 Q2營收穩、估關稅影響有限

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-08 19:17

‌



IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (8) 日召開法說會，並公布第一季財報，稅後純益 27.07 億元，季增 7%，年增 70%，每股稅後純益 2.42 元，達財測區間 2.03-2.56 元的高標。展望後市，董事長鄭文宗表示，第二季營收大致持平上季，預估關稅對公司影響有限。

文曄第一季營收 2474.24 億元，季減 6%，年增 28%，毛利率 4.58%，季增 0.46 個百分點，年增 2.05 個百分點，營益率 1.85%，季增 0.24 個百分點，年增 0.49 個百分點，稅後純益 27.07 億元，季增 7%，年增 70%，每股稅後純益 2.42 元。

‌



文曄預估，以美元兌新台幣 31.2 計算，第二季營收 2400-2550 億元，季減 3% 至季增 3%，毛利率 4.5-4.7%，營益率 1.85-2.05%，稅後純益 24.7-30.3 億元，每股稅後純益 1.96-2.46 元。

針對關稅，鄭文宗說，半導體截至目前尚未納入課徵範圍，對公司影響有限，僅有少部分被動元件以及出口至美國相關產品，應用包括手機、PC 與伺服器，整體出貨美國的比例遠小於營收 1%，客戶也已在第二季提前拉貨。

鄭文宗指出，關稅對下半年的影響還有待觀察，且關稅也會帶來供應鏈移轉與貿易流程複雜化，對於文曄這種擁有全球服務的通路商來說反而有利，將持續協助客戶完善全球布局。

鄭文宗看好，半導體產業的基本面已全面改善，主要是因為下游庫存已調節完畢，加上 AI 需求穩健成長，中國電動車發展，長期仍看好半導體產業前景，而手機及 PC 較易受到宏觀環境影響，公司會適時調整營運策略。