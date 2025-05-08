瀚荃擬辦現金減資每股退1.5元 首季EPS 0.73元

連接器廠瀚荃 ( 8103-TW ) 今 (8) 日召開重訊記者會，為考量提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，每股退還 1.5 元，若加計先前董事會通過每股配息 2.8 元，股東每股可領到 4.3 元現金。

瀚荃今日也公告第一季財報，營收 7.6 億元，年增 9.7%，毛利率 33.15%，年增 2.4 個百分點、營業利益 6656 萬元，年增 57.5%、營益率 8.75%，年增 2.7 個百分點，不過，受到業外下滑影響，稅後純益 6749 萬元，年減 19%，每股純益 0.73 元。

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針對現金減資，瀚荃說明，為提升股東權益報酬率，以及在不影響未來各項營業及投資現金流量需求前提下，兼顧投資人、股東利益及資本結構優化等，提出現金減資退還股款方案，經董事會決議擬進行現金減資。