國防軍工主題耐震！00965今年來雙位數漲幅 狂勝大型科技型ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 19:18

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川普政策不確定性持續，引領國防軍工主題上攻，其中，元大航太防衛科技 ETF (00965-TW) 連日走強，領先收復對等關稅缺口，今 (8) 日逆勢大漲逾 2%，有望再戰歷史新高，今年以來雙位數漲幅獨走績效排行榜，成為大型科技股 ETF 之外的市場關注焦點。

統計自今年以來至 5/8，00965 累計上漲 18.8%，與同期間 FANG、NASDAQ、費城半導體等 ETF 下跌 11.1% 至 18.5% 相比，差距逾 30 個百分點，成為震盪市況下的最強勢標的。

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法人分析，國際地緣政治風險推動各國加速提高國防預算，包括美國增加國防預算、歐洲啟動自主防衛等，根據市場報告，2024 年美國、歐洲與亞太多國皆調升軍事支出，為軍工產業提供長期動能。此外，白宮更直接將「向美國購買軍備」作為平衡貿易逆差應對關稅的方法之一，持續帶動軍工概念股價表現。

而近期印巴戰爭再將軍事題材推上風口，全球軍工概念股受惠利多上漲，包含韓國 LIG NEX1 與日本 IHI，盤中股價分別飆漲近 24% 與 10%，