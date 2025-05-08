台積電條款鬆綁！台股ETF單一成分股比重不限30% 30檔適用

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 18:59

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金管會證期局今 (8) 日宣布放寬國內發行之指數股票型基金追蹤之指數成分證券占該指數市值比重不受上限 30% 之限制，俗稱台股 ETF 之「台積電條款」，目前共計 30 檔適用，合計資產規模 9600 億元 (截至 4 月底)，簡言之，這些台股 ETF 追蹤指數持有台積電比重將可提高到 36% 左右，對齊加權股價指數權重即可，而主動式 ETF 與共同基金皆維持 10% 上限。

證期局副局長高晶萍說明，考量近年我國科技產業發展快速，尤以半導體產業在全球市場已有舉足輕重地位，相關產業公司市值占大盤比重亦持續升高，為提升指數股票型基金投資彈性，產官學界共同組成常態性設置的「金融行動創新法規調適平台」提出放寬台股 ETF 單一成分股上限的意見，經金管會核定後，證券交易所近日將發布公告，即可適用。

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證交所「認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項」第 3 條修正後，指數成分僅包含國內上市上櫃的股票，其成分股票所占指數市值比重上限得由現行 30% 提高至該股票占加權股價指數之比重，惟仍應受累計前 5 大成分比重不得超過 65% 之限制。

金管會於 2006 年設置 30% 上限，主要考量個股集中度問題，未來放寬之後會不會導致資金排擠效應？證期局官員表示，由於被動型 ETF 會去複製追蹤指數的表現，台積電目前市值占大盤比重約 36%，仍有一個障礙存在，相當於有設天花板，但隨著台積電發展，比重還是有可能上升至 4 成，因此，主管機關現行審查新商品時，會著重觀察個股集中度問題。