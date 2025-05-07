主動式ETF 5月戰鼓隆隆 法人看好台股下半年有撐
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-07 11:28
台股主動式 ETF 本月戰鼓隆隆，雖然川普關稅及經濟不確定性都尚未解除，但台股在大幅修正中仍然存有潛在利多，法人樂見在關稅上限已定、Fed 降息可期下，可望在下半年提供台股支撐，而主動式 ETF 結合經理人主動選股優勢與 ETF 便利性，可望成為投資人新利器。
統一投信表示，雖然川普關稅不確定性仍影響市場信心，但預期目前稅率已是天花板，且為了降低關稅影響，政府除了提出 880 億元補貼方案外，近期也與美國展開談判，關稅衝擊或有轉機。
雖然經濟前景的疑慮讓股市短線走跌，但同時也讓市場研判 Fed 有更多降息的空間，一旦美國重啟降息，電子股、半導體族群將優先受惠，可望扮演重掌台股兵符的要角。
針對近期新台幣強升對台股的影響，統一投信表示，第二季出口產業將面臨匯損與毛利率衝擊，後續將持續追蹤匯率走勢，並避開因匯率對營收獲利影響較大的公司，同時關注航空、觀光及內需導向等受惠升值產業。
國內 ETF 募集熱潮延續，觀察自去年 3 月以來，每月都有新 ETF 募集，值得留意的是，5 月募集的 4 檔 ETF 中，除了 2 檔被動式海外股票 ETF，另 2 檔都是台股主動式 ETF，分別為主動統一台股增長與主動群益台灣強棒。
台股評價面大幅修正來到長年的下緣區間，值此台股回調之際，有技術領先、毛利率高、基本面扎實的公司投資價值浮現，其中，00981A 可望逢低卡位，搶占中長期成長機會，00981A 可保留最多 30% 現金或流動性部位，進退有據，也可透過買入反向 ETF 或操作期貨避險，由經理人百分百操盤，能動態應對產業趨勢與個股轉機的「真主動」主動式 ETF。
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