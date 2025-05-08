美越關稅談判進展超前 法人看好越股有基之彈

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 12:15

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川普發動關稅戰，各國陸續開始對美國進行貿易協商，包括印度、南韓、日本等國達成「潛在」貿易協定。其中，新興亞洲以越南談判進展最為超前，越南不僅是首批會見美國財政部長與商務部長的國家，也在 4 月底正式與美國貿易代表展開談判，激勵越南股市展開強彈，國內目前僅有 1 檔連結越股的 ETF - 富邦越南 (00885-TW)，市價已連 3 日走高，投信法人看好越股基本面展現韌性，建議投資人可逢低加碼定期定額越南基金。

日前越南財政部已證實，為促進與主要夥伴貿易自由化及支持國內消費，將調降多項美國進口越南之關稅，包括汽車、木製品、冷凍雞肉、水果、天然氣到玉米，幾乎囊括各層面之民生所需物資。同時，越南還擴大對美國採購越南所需且美方具優勢的商品，例如飛機等國防及維安產品。

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中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南除了是在對等關稅暫緩後，首批會見美國財政部長與商務部長的國家，同時已於 4 月 23 日與美國貿易代表展開談判。越南也在會後表示，願意在共同利益的基礎上處理現有問題，並稱美國希望達成協議，建立穩定、可持續的貿易關係，市場解讀談判進程相當順利。

此外，中國國家主席習近平也早在美國貿易代表團抵達前，先行訪視越南，據悉雙方會後簽署 45 份協議，範圍涵蓋海關檢疫、農產貿易等多元領域，習近平聲稱中越兩國堅持和平發展，深化友好合作，顯示中美兩國在政策博弈下，均有動機拉攏越南至自身集團，越南若善用其戰略價值，或有望於貿易談判中尋得轉機。

張晨瑋分析，從基本面觀察，越南第一季 GDP 年增率近 7%，為近年來增長最快的一季。越南總理范明正也明確指示，今年經濟成長目標要達到 8%，因應關稅不確定性，須立即部署應對措施，包括利率下調、優惠貸款計畫，以及特定產品別，如鋼鐵、水泥等的本地生產本地消費。

另外，5 月越股新版交易系統 KRX 正式上線，大幅提升越股交易效率及穩定性，儘管 4 月越股還未升級成新興市場，但 KRX 的上線，象徵越股交易系統更加貼近國際規格，有利未來的市場升級。