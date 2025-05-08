廣越董座：訂單穩健回流能見度達Q3 旺季動能仍可期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-08 20:58

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羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (8) 日召開法說，董事長吳朝筆表示，目前訂單能見度已延伸至第三季，所有既有訂單均依計畫穩定出貨，旺季動能可期、全年仍拚成長。

廣越第一季營收 27.56 億元，年增 16.4%；毛利率 10.2%，年增 2.87 個百分點；營業淨損 1.18 億元，較去年同期收斂近 4 成，不過，受業外收益縮減影響，稅後淨損 1.39 億元、每股虧損為 1.26 元。廣越也公告 4 月營收 10.89 億元，年增 12%；累計前 4 月營收 38.46 億元，年增 15.2%。

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吳朝筆表示，在訂單穩健回流與營運效率提升，本業營運動能明顯改善，目前訂單能見度已延伸至第三季，所有既有訂單均依計畫穩定出貨，也將持續關注政策與市場變化，靈活配置產能與資源，以確保營運穩健。

而廣越近年全面推動「Icebreaking 計畫」，作為企業從擴張導向轉型為資本效率導向的關鍵策略，自 2023 年起於中國廠區導入組織再造、流程優化與自動化升級，在人力僅微幅成長 3% 的情況下，單位產值提升 38%，展現顯著成效，未來也預計持續導入至越南與約旦廠區。

此外，Icebreaking 計畫亦聚焦於接單品質與資本配置，導入 ROIC 為核心管理指標，優化產品結構並強化數位管理，落實「效率優先、審慎擴張」的營運紀律。