泓德能源擴大投資澳洲 111MW儲能案場8月上線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-08 16:51

‌



泓德能源 (6873-TW) 今 (8) 日召開董事會，決議通過由澳洲資產平台 ZEBRE 投資約新台幣 16 億元 (澳幣 8 千萬元)，取得南澳在建的 Templers 電池儲能系統。該案場裝置容量達 111MW，電池額定容量 330MWh， 上線後將成為南澳第二大儲能項目，未來將進一步鞏固泓德能源在澳洲電力市場的發展基礎。

Templers 案場已獲當地政府與社區廣泛支持，並與南澳政府及當地售電業者簽訂為期 20 年的購電協議 (PPA)，確保案場具備穩定且長期的收益結構。目前正進行最終併網測試，預計 2025 年 8 月正式上線，屆時將成為南澳州第二大的儲能系統，在提升電網穩定性與應對用電尖峰方面發揮關鍵作用。

‌



ZEBRE 平台由泓德能源與澳洲能源公司 ZEN Energy 共同設立，專注於光電與儲能領域的投資與資產管理，目標開發總容量達 1.4GW。其首項投資案 Solar River 大型光電與儲能混合型案場，已取得關鍵開發許可並進入併網申請最後階段，規模達 256MW 儲能及 210MW 光電。