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鉅亨速報

營收速報 - 啟發電(6512)4月營收2,651萬元年增率高達193.06％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


啟發電(6512-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2,651萬元，年增率193.06%，月增率57.24%。

今年1-4月累計營收為7,371萬元，累計年增率8.93%。

最新價為20.25元，近5日股價下跌-4.25%，相關其他電子類指數下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2,651萬 193% 57%
25/3 1,686萬 -6% 73%
25/2 973萬 31% -53%
25/1 2,060萬 -38% -2%
24/12 2,100萬 20% 45%
24/11 1,450萬 30% 33%

啟發電(6512-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為影像處理機器設計製造加工買賣。工業控制器材設計製造加工買賣。安全監控器材設計製造加工買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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