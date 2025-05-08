營收速報 - 啟發電(6512)4月營收2,651萬元年增率高達193.06％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為7,371萬元，累計年增率8.93%。
最新價為20.25元，近5日股價下跌-4.25%，相關其他電子類指數下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2,651萬
|193%
|57%
|25/3
|1,686萬
|-6%
|73%
|25/2
|973萬
|31%
|-53%
|25/1
|2,060萬
|-38%
|-2%
|24/12
|2,100萬
|20%
|45%
|24/11
|1,450萬
|30%
|33%
啟發電(6512-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為影像處理機器設計製造加工買賣。工業控制器材設計製造加工買賣。安全監控器材設計製造加工買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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