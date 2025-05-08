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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估上修至5.21元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.18元上修至5.21元，其中最高估值7.16元，最低估值3.95元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.16(7.16)12.2121.19
最低值3.95(3.95)7.218.47
平均值5.38(5.27)9.5713.08
中位數5.21(5.18)9.439.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值3,208,0005,252,0008,507,110
最低值2,279,0002,553,0003,824,000
平均值2,552,7403,828,6505,397,160
中位數2,425,5003,482,0003,860,380

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.59-2.313.613.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,208,4221,056,0382,380,8851,872,703

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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