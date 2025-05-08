營收速報 - 希華(2484)4月營收2.34億元年增率高達43.16％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15
今年1-4月累計營收為8.32億元，累計年增率21.39%。
最新價為20.45元，近5日股價下跌-2.87%，相關零組件業上漲3.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-238 張
- 外資買賣超：-202 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-36 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.34億
|43%
|11%
|25/3
|2.10億
|18%
|17%
|25/2
|1.79億
|27%
|-14%
|25/1
|2.09億
|3%
|19%
|24/12
|1.76億
|-5%
|6%
|24/11
|1.66億
|-17%
|-13%
希華(2484-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體之製造加工買賣。石英晶體振盪器之製造加工買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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