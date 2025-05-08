search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 希華(2484)4月營收2.34億元年增率高達43.16％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15


希華(2484-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.34億元，年增率43.16%，月增率11.15%。

今年1-4月累計營收為8.32億元，累計年增率21.39%。

最新價為20.45元，近5日股價下跌-2.87%，相關零組件業上漲3.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-238 張
  • 外資買賣超：-202 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-36 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.34億 43% 11%
25/3 2.10億 18% 17%
25/2 1.79億 27% -14%
25/1 2.09億 3% 19%
24/12 1.76億 -5% 6%
24/11 1.66億 -17% -13%

希華(2484-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體之製造加工買賣。石英晶體振盪器之製造加工買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收希華

相關行情

台股首頁我要存股
希華20.45+0.74%
美元/台幣30.303+0.03%

延伸閱讀



    Empty