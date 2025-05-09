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鉅亨速報

營收速報 - 2025年5月9日台股大型公司4月營收一覽（新增51家）

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 07:55


本次公布4月營收一覽

截至台北時間2025年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計93家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
神達-電腦及週邊設備業 88.21億 96.7%
緯創-電腦及週邊設備業 1,337.04億 84.1%
鑽石生技-其他業 -2.45億 59.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
愛山林-建材營造業 8.40億 75.0%
太子-建材營造業 7.97億 39.7%
技嘉-電腦及週邊設備業 300.98億 34.8%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達93家。其中營收年增大於 25％有14家，年增小於-20％有7家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 14家
大於50億 >= 0% 47家
大於50億 < 0% 25家
大於50億 <= -20% 7家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
矽統-半導體業 1.84億 1017.2%
鴻準-其他電子業 128.89億 290.3%
智邦-通信網路業 177.82億 153.4%
神達-電腦及週邊設備業 88.21億 96.7%
緯創-電腦及週邊設備業 1,337.04億 84.1%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 2,636萬 99.6%
愛山林-建材營造業 8.40億 75.0%
太子-建材營造業 7.97億 39.7%
技嘉-電腦及週邊設備業 300.98億 34.8%
文曄-電子通路業 1,180.89億 33.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收4月營收半導體業矽統電腦及週邊設備業神達

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神達52.6+1.54%
緯創107+0.47%
鑽石生技23+2.22%
愛山林79.9+6.96%
太子9.9+0.30%
技嘉241.5+1.68%
矽統49.05+0.62%
鴻準59.8+0.34%
智邦648+2.53%
華建34.75-1.42%
文曄117.5+1.29%

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