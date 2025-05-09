營收速報 - 2025年5月9日台股大型公司4月營收一覽（新增51家）
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2025年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計93家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|神達-電腦及週邊設備業
|88.21億
|96.7%
|緯創-電腦及週邊設備業
|1,337.04億
|84.1%
|鑽石生技-其他業
|-2.45億
|59.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|愛山林-建材營造業
|8.40億
|75.0%
|太子-建材營造業
|7.97億
|39.7%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|300.98億
|34.8%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達93家。其中營收年增大於 25％有14家，年增小於-20％有7家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|14家
|大於50億
|>= 0%
|47家
|大於50億
|< 0%
|25家
|大於50億
|<= -20%
|7家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|矽統-半導體業
|1.84億
|1017.2%
|鴻準-其他電子業
|128.89億
|290.3%
|智邦-通信網路業
|177.82億
|153.4%
|神達-電腦及週邊設備業
|88.21億
|96.7%
|緯創-電腦及週邊設備業
|1,337.04億
|84.1%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|2,636萬
|99.6%
|愛山林-建材營造業
|8.40億
|75.0%
|太子-建材營造業
|7.97億
|39.7%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|300.98億
|34.8%
|文曄-電子通路業
|1,180.89億
|33.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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