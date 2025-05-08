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鉅亨速報

營收速報 - 訊芯-KY(6451)4月營收6.60億元年增率高達53.43％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


訊芯-KY(6451-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣6.60億元，年增率53.43%，月增率-14.19%。

今年1-4月累計營收為26.36億元，累計年增率94.53%。

最新價為141元，近5日股價下跌-0.71%，相關半導體業上漲1.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+206 張
  • 外資買賣超：+208 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 6.60億 53% -14%
25/3 7.69億 153% 15%
25/2 6.66億 164% 23%
25/1 5.42億 47% -24%
24/12 7.12億 43% 64%
24/11 4.33億 -2% -21%

訊芯-KY(6451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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