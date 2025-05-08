營收速報 - 訊芯-KY(6451)4月營收6.60億元年增率高達53.43％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為26.36億元，累計年增率94.53%。
最新價為141元，近5日股價下跌-0.71%，相關半導體業上漲1.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+206 張
- 外資買賣超：+208 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|6.60億
|53%
|-14%
|25/3
|7.69億
|153%
|15%
|25/2
|6.66億
|164%
|23%
|25/1
|5.42億
|47%
|-24%
|24/12
|7.12億
|43%
|64%
|24/11
|4.33億
|-2%
|-21%
訊芯-KY(6451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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