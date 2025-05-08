營收速報 - 金像電(2368)4月營收46.02億元年增率高達56.14％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15
今年1-4月累計營收為165.58億元，累計年增率38.35%。
最新價為224元，近5日股價上漲12.01%，相關零組件業上漲3.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2578 張
- 外資買賣超：-2123 張
- 投信買賣超：-81 張
- 自營商買賣超：-374 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|46.02億
|56%
|2%
|25/3
|45.27億
|51%
|17%
|25/2
|38.61億
|47%
|8%
|25/1
|35.69億
|5%
|-0%
|24/12
|35.85億
|39%
|13%
|24/11
|31.80億
|5%
|4%
金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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