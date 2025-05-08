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鉅亨速報

營收速報 - 金像電(2368)4月營收46.02億元年增率高達56.14％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15


金像電(2368-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣46.02億元，年增率56.14%，月增率1.66%。

今年1-4月累計營收為165.58億元，累計年增率38.35%。

最新價為224元，近5日股價上漲12.01%，相關零組件業上漲3.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2578 張
  • 外資買賣超：-2123 張
  • 投信買賣超：-81 張
  • 自營商買賣超：-374 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 46.02億 56% 2%
25/3 45.27億 51% 17%
25/2 38.61億 47% 8%
25/1 35.69億 5% -0%
24/12 35.85億 39% 13%
24/11 31.80億 5% 4%

金像電(2368-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為雙層、多層印刷電路板之製造加工及買賣業務。各種電腦、電子、通訊、資訊產品及其週邊設備與電子零件、加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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