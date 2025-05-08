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鉅亨速報

營收速報 - 撼訊(6150)4月營收7.58億元年增率高達146.18％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


撼訊(6150-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣7.58億元，年增率146.18%，月增率4.73%。

今年1-4月累計營收為24.34億元，累計年增率49.72%。

最新價為67.3元，近5日股價上漲8.74%，相關電腦及週設類指數下跌-0.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+178 張
  • 外資買賣超：+176 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 7.58億 146% 5%
25/3 7.24億 46% 71%
25/2 4.23億 19% -20%
25/1 5.29億 14% -26%
24/12 7.13億 19% 99%
24/11 3.59億 -37% -15%

撼訊(6150-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為顯示卡。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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