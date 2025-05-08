營收速報 - 撼訊(6150)4月營收7.58億元年增率高達146.18％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為24.34億元，累計年增率49.72%。
最新價為67.3元，近5日股價上漲8.74%，相關電腦及週設類指數下跌-0.03%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+178 張
- 外資買賣超：+176 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|7.58億
|146%
|5%
|25/3
|7.24億
|46%
|71%
|25/2
|4.23億
|19%
|-20%
|25/1
|5.29億
|14%
|-26%
|24/12
|7.13億
|19%
|99%
|24/11
|3.59億
|-37%
|-15%
撼訊(6150-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為顯示卡。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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