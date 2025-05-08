營收速報 - 光寶科(2301)4月營收134.08億元年增率高達26.55％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15
今年1-4月累計營收為498.25億元，累計年增率26.56%。
最新價為98.9元，近5日股價上漲3.44%，相關電腦週邊上漲3.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1288 張
- 外資買賣超：+2219 張
- 投信買賣超：+863 張
- 自營商買賣超：-1794 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|134.08億
|27%
|0%
|25/3
|133.53億
|24%
|22%
|25/2
|109.17億
|35%
|-10%
|25/1
|121.47億
|23%
|-9%
|24/12
|133.87億
|9%
|7%
|24/11
|125.13億
|1%
|1%
光寶科(2301-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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