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鉅亨速報

營收速報 - 光寶科(2301)4月營收134.08億元年增率高達26.55％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15


光寶科(2301-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣134.08億元，年增率26.55%，月增率0.41%。

今年1-4月累計營收為498.25億元，累計年增率26.56%。

最新價為98.9元，近5日股價上漲3.44%，相關電腦週邊上漲3.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1288 張
  • 外資買賣超：+2219 張
  • 投信買賣超：+863 張
  • 自營商買賣超：-1794 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 134.08億 27% 0%
25/3 133.53億 24% 22%
25/2 109.17億 35% -10%
25/1 121.47億 23% -9%
24/12 133.87億 9% 7%
24/11 125.13億 1% 1%

光寶科(2301-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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