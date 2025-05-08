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鉅亨速報

營收速報 - 僑威(3078)4月營收11.17億元年增率高達52.57％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


僑威(3078-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣11.17億元，年增率52.57%，月增率1.81%。

今年1-4月累計營收為39.56億元，累計年增率44.63%。

最新價為73.7元，近5日股價上漲1.52%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1378 張
  • 外資買賣超：+1258 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：+115 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 11.17億 53% 2%
25/3 10.98億 44% 38%
25/2 7.93億 80% -16%
25/1 9.47億 18% -2%
24/12 9.67億 35% 50%
24/11 6.46億 -22% -3%

僑威(3078-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為資訊用電源供應器制造買賣/工業用電源制造買賣。通訊用電源制造買賣/外接式電源。外接盒/機殼/投影機等產品制造買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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