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鉅亨速報

營收速報 - 三洋實業(1472)4月營收3.34億元年增率高達109.25％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15


三洋實業(1472-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3.34億元，年增率109.25%，月增率10.69%。

今年1-4月累計營收為12.46億元，累計年增率69.89%。

最新價為99.9元，近5日股價下跌-0.5%，相關建材營造上漲3.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 3.34億 109% 11%
25/3 3.02億 50% 11%
25/2 2.72億 59% -19%
25/1 3.37億 67% 21%
24/12 2.79億 9% 15%
24/11 2.43億 37% 55%

三洋實業(1472-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建工程。營建工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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