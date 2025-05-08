營收速報 - 三洋實業(1472)4月營收3.34億元年增率高達109.25％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 16:15
今年1-4月累計營收為12.46億元，累計年增率69.89%。
最新價為99.9元，近5日股價下跌-0.5%，相關建材營造上漲3.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|3.34億
|109%
|11%
|25/3
|3.02億
|50%
|11%
|25/2
|2.72億
|59%
|-19%
|25/1
|3.37億
|67%
|21%
|24/12
|2.79億
|9%
|15%
|24/11
|2.43億
|37%
|55%
三洋實業(1472-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建工程。營建工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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