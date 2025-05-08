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鉅亨速報

營收速報 - 光洋科(1785)4月營收37.53億元年增率高達47.13％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


光洋科(1785-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣37.53億元，年增率47.13%，月增率23.25%。

今年1-4月累計營收為119.96億元，累計年增率35.33%。

最新價為52.3元，近5日股價下跌-1.32%，相關其他電子類指數下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2809 張
  • 外資買賣超：+2799 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 37.53億 47% 23%
25/3 30.45億 41% 26%
25/2 24.18億 77% -13%
25/1 27.80億 -0% -5%
24/12 29.17億 35% -3%
24/9 28.47億 23% 11%

光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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