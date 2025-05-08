營收速報 - 光洋科(1785)4月營收37.53億元年增率高達47.13％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為119.96億元，累計年增率35.33%。
最新價為52.3元，近5日股價下跌-1.32%，相關其他電子類指數下跌-1.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2809 張
- 外資買賣超：+2799 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|37.53億
|47%
|23%
|25/3
|30.45億
|41%
|26%
|25/2
|24.18億
|77%
|-13%
|25/1
|27.80億
|-0%
|-5%
|24/12
|29.17億
|35%
|-3%
|24/9
|28.47億
|23%
|11%
光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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