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鉅亨速報

營收速報 - 華冠(8101)4月營收3,835萬元年增率高達1587.11％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15


華冠(8101-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3,835萬元，年增率1587.11%，月增率54.58%。

今年1-4月累計營收為1.15億元，累計年增率282.42%。

最新價為14.95元，近5日股價下跌-6.35%，相關通信網路上漲1.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 3,835萬 1587% 55%
25/3 2,481萬 254% 7%
25/2 2,318萬 142% -18%
25/1 2,822萬 155% -25%
24/12 3,761萬 251% 47%
24/11 2,556萬 46% 275%

華冠(8101-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通信機械器材之製造及銷售。電信管制射頻器材之製造及銷售。電子零組件之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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