營收速報 - 華冠(8101)4月營收3,835萬元年增率高達1587.11％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15
今年1-4月累計營收為1.15億元，累計年增率282.42%。
最新價為14.95元，近5日股價下跌-6.35%，相關通信網路上漲1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|3,835萬
|1587%
|55%
|25/3
|2,481萬
|254%
|7%
|25/2
|2,318萬
|142%
|-18%
|25/1
|2,822萬
|155%
|-25%
|24/12
|3,761萬
|251%
|47%
|24/11
|2,556萬
|46%
|275%
華冠(8101-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通信機械器材之製造及銷售。電信管制射頻器材之製造及銷售。電子零組件之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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