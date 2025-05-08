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鉅亨速報

營收速報 - 合機(1618)4月營收8.02億元年增率高達225.13％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15


合機(1618-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣8.02億元，年增率225.13%，月增率47.45%。

今年1-4月累計營收為18.89億元，累計年增率52.48%。

最新價為43.6元，近5日股價上漲13.99%，相關電器電纜上漲2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1616 張
  • 外資買賣超：-1571 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-45 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 8.02億 225% 47%
25/3 5.44億 0% 30%
25/2 4.17億 115% 227%
25/1 1.27億 -51% -84%
24/12 8.20億 144% 163%
24/11 3.12億 -60% 42%

合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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