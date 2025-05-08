營收速報 - 合機(1618)4月營收8.02億元年增率高達225.13％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 18:15
今年1-4月累計營收為18.89億元，累計年增率52.48%。
最新價為43.6元，近5日股價上漲13.99%，相關電器電纜上漲2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1616 張
- 外資買賣超：-1571 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-45 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|8.02億
|225%
|47%
|25/3
|5.44億
|0%
|30%
|25/2
|4.17億
|115%
|227%
|25/1
|1.27億
|-51%
|-84%
|24/12
|8.20億
|144%
|163%
|24/11
|3.12億
|-60%
|42%
合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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