富比士：川普「地緣政治巨震」推動 華爾街正悄悄加碼比特幣

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-07 15:40

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隨著 2025 年美國總統川普再次成為金融市場的關鍵推手，華爾街金融機構似乎正悄悄準備迎接比特幣和整體加密貨幣市場可能大幅反彈。

根據《富比士》報導，比特幣目前正面臨一場由全球最大 ETF 管理機構貝萊德 (BLK-US) 形容為「地緣政治巨震」的潛在推力。消息指出，華爾街多家金融巨頭正悄悄加碼比特幣資產配置，預期川普將推動下一波漲勢。

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根據《彭博社》的消息，投資公司 Tower Research Capital 已加入資本市場巨頭 Citadel Securities 的行列，擴大在加密貨幣市場的佈局。該公司內部交易團隊已明確「增加對加密資產的資本配置」，並強化其造市基礎設施，顯示其對未來潛力的高度期待。

同時，川普任命的「加密貨幣沙皇」David Sacks 預測川普即將帶動加密貨幣熱潮的言論，也提升了投資人的信心。

Sacks 表示：「我們已經結束了對加密貨幣的戰爭，正在阻止有利於大型金融機構的監管俘虜行為。」

「加密貨幣沙皇」David Sacks 稱：已經結束了對加密貨幣的戰爭。(圖: REUTERS/TPG)

比特幣價格在今年四月一度跌至 75,000 美元低點，但隨後迅速回升，目前已重返約 96,000 美元。

儘管比特幣價格一度逼近 10 萬美元大關，但近來一週漲勢有所放緩。10x Research 執行長 Markus Thielen 表示，過去一個月比特幣已上漲 25%，主要受到 ETF 資金流入與機構現貨買盤支撐。然而，隨著資金成本走低及宏觀經濟壓力升溫，短期內可能出現整理格局。

他指出：「比特幣在 95,000 美元附近建立了新的支撐區間，市場正在等待下一個明確催化劑。這是一個適合戰略性佈局的時機，而非盲目追高。」