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鉅亨速報

營收速報 - 擎亞(8096)4月營收35.90億元年增率高達30.05％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19


擎亞(8096-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣35.90億元，年增率30.05%，月增率-26.14%。

今年1-4月累計營收為181.17億元，累計年增率79.36%。

最新價為52.4元，近5日股價下跌-8.41%，相關電子通路類指數下跌-4.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-381 張
  • 外資買賣超：-814 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+433 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 35.90億 30% -26%
25/3 48.61億 96% 1%
25/2 47.94億 98% -2%
25/1 48.71億 100% 65%
24/12 29.49億 27% 31%
24/11 22.46億 -2% 41%

擎亞(8096-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。電子材料批發業。智慧財產權業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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