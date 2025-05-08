營收速報 - 擎亞(8096)4月營收35.90億元年增率高達30.05％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19
今年1-4月累計營收為181.17億元，累計年增率79.36%。
最新價為52.4元，近5日股價下跌-8.41%，相關電子通路類指數下跌-4.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-381 張
- 外資買賣超：-814 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+433 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|35.90億
|30%
|-26%
|25/3
|48.61億
|96%
|1%
|25/2
|47.94億
|98%
|-2%
|25/1
|48.71億
|100%
|65%
|24/12
|29.49億
|27%
|31%
|24/11
|22.46億
|-2%
|41%
擎亞(8096-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。電子材料批發業。智慧財產權業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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