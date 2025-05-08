讓台股大跌的三大利空情境推演，印度和巴基斯坦空戰引爆軍工股大趨勢！

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2025-05-08 16:49

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鮑爾不急於降息，畢竟關稅未來風險仍大，尤其是可能造成通膨。川普態度維持強硬，不會為讓中國上談判桌，而主動撤銷關稅。白宮撤掉拜登時期，對 AI 晶片的出口管制。

但這只是短線利多，因為川普從來沒說，不會有新的管制做法，只要晶片管制新措施更嚴格，那肯定先大跌再說。今晚白宮將宣布，首個達成貿易協定的國家，有可能是英國或印度 英國不在歐盟，確實比較好談。印度有機會取代中國，對美國和印度雙方而言，都有達成協議誘因。

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當前情勢，大盤出現量縮短線追價力道不足狀況，下彎的季 / 年線都是壓力。只要半導體關稅，或晶片新的管制措施，甚至對等關稅，其中一項出現較大利空，大盤短線肯定先大跌。大盤目前 10 日線和月線逐步往上，所以大盤若橫盤整理，或是繼續往上測試年線壓力，10 日線和月線會繼續往季 / 年線靠攏，形成均線糾結型態，所以只要大跌發動，就會形成均線糾結後，再次跌破所有均線轉弱的結構。

而軍工 / 航太 / 無人機相關概念股，不受晶片關稅影響，印度和巴基斯坦因為宗教和領土紛爭，軍機在空中猛烈交戰，觸發軍工航太股暴漲。亞航 (2630-TW) 昨日盤中一度漲停，收盤卻沒收高，而且出現大量，想必很多人在昨天被洗出場，因為看似留一個上影線，但剛突破盤整壓力區的發動，這種上影線有時是中繼的洗盤，今天亞航直接再鎖漲停，昨天留上影線爆大量，隔天直接轉強攻漲停，以走勢而言，是更加強勢的確認。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師