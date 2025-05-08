〈M31法說〉Q2高速傳輸介面IP需求升溫 看旺權利金貢獻

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-08 17:03

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IP 供應商 M31(6643-TW) 今 (8) 日召開法說會，總經理張原熏表示，客戶對高速傳輸介面 IP 需求持續升溫，除了 2 奈米新案持續開出，也看好 3 奈米至 12 奈米相關布局，權利金也因持續與晶圓廠合作，全年權利金業績也將提升，期望第二季與下半年營運有更好表現。

張原熏說，M31 高速傳輸 IP 已從去年下半年成功打進首個 2 奈米案件，今年開始有看到更多新案需求，不過，過去布局的 3 奈米至 12 奈米 IP 也將陸續發酵，將成為未來重要營收動能。M31 目前 16 奈米以下的先進製程在第一季營收比重已高達 80%。

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權利金方面，M31 持續與先進晶圓廠合作，包括先進製程、成熟製程的產品組合豐富度提升，並在每個新節點上均有收穫，隨著客戶導入 M31 IP 並邁入量產，公司將開始認列相對可觀的權利金收入。

張原熏預期，最快 2026 年起，權利金可望占整體營收超過 25%，挑戰 30% 水準，成為推動成長的重要動能。

針對近期新台幣快速升值，M31 已於上一季高檔調節大部分美元現金，目前持有部位有限。公司也已通過董事會決議，將適度採用衍生性金融商品，對應收帳款進行匯率避險，以強化財務穩健度。