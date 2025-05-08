營收速報 - 元太(8069)4月營收33.10億元年增率高達50.22％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19
今年1-4月累計營收為113.70億元，累計年增率44.9%。
最新價為229.5元，近5日股價上漲6.76%，相關光電類指數上漲2.89%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3083 張
- 外資買賣超：+3949 張
- 投信買賣超：-609 張
- 自營商買賣超：-257 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|33.10億
|50%
|3%
|25/3
|32.09億
|86%
|24%
|25/2
|25.87億
|77%
|14%
|25/1
|22.63億
|-8%
|-33%
|24/12
|33.58億
|51%
|10%
|24/11
|30.51億
|70%
|-7%
元太(8069-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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