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鉅亨速報

營收速報 - 元太(8069)4月營收33.10億元年增率高達50.22％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:19


元太(8069-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣33.10億元，年增率50.22%，月增率3.15%。

今年1-4月累計營收為113.70億元，累計年增率44.9%。

最新價為229.5元，近5日股價上漲6.76%，相關光電類指數上漲2.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3083 張
  • 外資買賣超：+3949 張
  • 投信買賣超：-609 張
  • 自營商買賣超：-257 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 33.10億 50% 3%
25/3 32.09億 86% 24%
25/2 25.87億 77% 14%
25/1 22.63億 -8% -33%
24/12 33.58億 51% 10%
24/11 30.51億 70% -7%

元太(8069-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子紙顯示器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收元太

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