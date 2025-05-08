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鉅亨速報

營收速報 - 宏旭-KY(2243)4月營收7,957萬元年增率高達183.44％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:18


宏旭-KY(2243-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣7,957萬元，年增率183.44%，月增率-18.35%。

今年1-4月累計營收為2.79億元，累計年增率35.98%。

最新價為12.8元，近5日股價下跌-6.39%，相關汽車工業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+180 張
  • 外資買賣超：+174 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 7,957萬 183% -18%
25/3 9,746萬 13% 200%
25/2 3,246萬 -4% -54%
25/1 6,986萬 22% -85%
24/12 4.72億 61% 427%
24/11 8,946萬 -44% -22%

宏旭-KY(2243-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車鈑金模具。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收宏旭-KY

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