營收速報 - 宏旭-KY(2243)4月營收7,957萬元年增率高達183.44％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:18
宏旭-KY(2243-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣7,957萬元，年增率183.44%，月增率-18.35%。
今年1-4月累計營收為2.79億元，累計年增率35.98%。
最新價為12.8元，近5日股價下跌-6.39%，相關汽車工業上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+180 張
- 外資買賣超：+174 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|7,957萬
|183%
|-18%
|25/3
|9,746萬
|13%
|200%
|25/2
|3,246萬
|-4%
|-54%
|25/1
|6,986萬
|22%
|-85%
|24/12
|4.72億
|61%
|427%
|24/11
|8,946萬
|-44%
|-22%
宏旭-KY(2243-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車鈑金模具。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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