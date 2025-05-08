〈電子五哥營收〉緯創4月營收1337億元寫同期新高 連3月站上千億關卡

緯創 ( 3231-TW ) 今 (8) 日公告 4 月營收 1337.04 億元，年增逾 8 成，連續 3 個月突破千億關卡，累計前 4 月營收 4801.88 億元，年增逾 5 成，4 月營收及累計前 4 月營收皆創下歷史同期新高紀錄。

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緯創指出，3 月適逢第一季季底，季底拉貨效益顯現，墊高 3 月出貨基期，使得 4 月出貨及營收皆較 3 月下滑。不過仍預期 AI 伺服器相關營收季對季將有三位數成長，且將逐月往上，而 PC 相關則維持季對季有雙位數成長的看法。