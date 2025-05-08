〈電子五哥營收〉緯創4月營收1337億元寫同期新高 連3月站上千億關卡
鉅亨網記者劉玟妤 2025-05-08 17:02
緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 1337.04 億元，年增逾 8 成，連續 3 個月突破千億關卡，累計前 4 月營收 4801.88 億元，年增逾 5 成，4 月營收及累計前 4 月營收皆創下歷史同期新高紀錄。
緯創 4 月營收 1337.04 億元，月減 12.6%，年增 84.06%；累計今年前 4 月營收 4801.88 億元，年增 54.47%。至於三大產品出貨，4 月筆電出貨 170 萬台，月減 10.52%，年增 6.25%；桌機出貨 75 萬台，月減 6.25%，年增 7.14%；顯示器出貨 70 萬台，月減 17.65%，年減 12.5%。
緯創指出，3 月適逢第一季季底，季底拉貨效益顯現，墊高 3 月出貨基期，使得 4 月出貨及營收皆較 3 月下滑。不過仍預期 AI 伺服器相關營收季對季將有三位數成長，且將逐月往上，而 PC 相關則維持季對季有雙位數成長的看法。
旗下緯穎 (6669-TW) 也同步公告 4 月營收，4 月營收 638.03 億元，月減 26.35%，年增 1.91 倍，寫歷史同期新高紀錄；累計今年前 4 月營收 2344.58 億元，年增 1.56 倍，創下歷史同期新高。
緯創於下周五 (16 日) 舉辦股東會，預料屆時將更新最新市況與展望，同時也將攜手緯穎一同參展今年的 COMPUTEX。
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