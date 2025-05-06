緯創通過10項議案 對美子公司增資4.55億美元、擴大德州兩廠區投資

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 19:57

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緯創 (3231-TW) 今 (6) 日召開董事會，會中通過 10 項議案，其中 6 項與美墨布局相關。值得注意的是，將對美國子公司 WIUS 增資 4.55 億美元，且擴大投資美國德州達拉斯 2 座廠區，包括取得土地、廠房及機器設備。

緯創擬對 100% 持股的子公司 WIUS 增資 4.55 億美元 (約新台幣 137.01 億元)，總資本額提升至 5 億美元 (約新台幣 150.57 億元)。

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因應 AI 製造業務發展及策略規劃需要，WIUS 擬於不超過 1.11 億美元 (約新台幣 33.43 億元) 的額度內，取得位於美國達拉斯 Westport 廠的土地與廠房，並擬於 7000 萬美元 (約新台幣 21.79 億元) 的額度內，進行建築物改良。

另外，也擴大投資 4 月 2 日由 WIUS 取得位於美國達拉斯 Eagle 廠，計劃以不超過 1.2 億美元 (約新台幣 36.14 億元) 的額度內，進行建築物改良，並以不超過 4.114 億美元 (約新台幣 123.88 億元) 額度內取得機器設備。

為因應未來售後服務及業務需求，旗下 100% 持股子公司 WTX 計劃於美國德州達拉斯租用廠房，擬於 1288 萬美元 (約新台幣 3.88 億元) 的額度內，認列取得不動產使用權資產，租賃期間為 2025 至 2030 年。

墨西哥方面則擴大 2 項投資，首先，為因應未來 AI 伺服器業務需求，100% 持股子公司 WIMX 擬於不超過 1670 萬美元 (約新台幣 5.03 億元) 的額度內，進行位於墨西哥華雷斯的廠區建築物改良。

第二，因應未來倉儲與製造所需，WIMX 擬於墨西哥華雷斯承租新廠房，租賃期間為 2025 年至 2030 年，並擬於 2300 萬美元 (約新台幣 6.93 億元) 的額度內，認列取得不動產使用權資產。

台灣方面，因應業務發展及策略規劃需要，緯創調整產能配置，將部分投資移至新安廠，並擬將建築物改良及取得機器設備的總預算，由新台幣 38.96 億元提升至 39.14 億元。

為因應內湖新總部的建設，擬對 100% 持股的子公司緯成資產管理股份有限公司，增資新台幣 17 億元。同時，為拓展在創投領域的布局，擬於不超過新台幣 35 億元的額度內，成立緯創創業投資股份有限公司。

此外，緯創擬全數處分所持有的 Formosa Prosonic Industries Berhad (FPI) 之普通股 69260000 股。