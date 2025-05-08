巴菲特承諾再抱50年的日本商社：高股息、低估值優勢解析

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:27

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股神巴菲特日前在波克夏股東會宣稱，日本五大商社股票「50 年都不會賣」，接班人阿貝爾也稱自己與這五家公司一年至少會開會一兩次，將致力與其建立長期且穩固的合作關係。

日本五大商社（三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、住友商事、丸紅）到底有何價值，讓巴菲特願意緊抱 50 年？

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事實上，五大商社並非普通貿易公司，而是產業組織者，其商業模式在全球範圍內幾乎獨一無二，掌握著日本的經濟命脈，本質是日本經濟的「隱形中樞」。

這類企業本質上是「國家主權的延伸」，只要日本經濟存在，其業務就不會消失，具備極強的長期生存能力，兼具三個特點：

1. 壟斷性資源網（硬資產護城河）

2. 高分紅 + 低估值（現金流乳牛）

3. 全球化抗週期能力（地緣動盪下的避風港）

五大商社在核心業務和獨特優勢上各有側重：

三菱商事（巴菲特的持股比例為 9.82%） ：能源、金屬、汽車，全球最大資源貿易商之一；巴菲特的持股比例為 9.82%

：能源、金屬、汽車，全球最大資源貿易商之一；巴菲特的持股比例為 9.82% 三井物產（巴菲特的持股比例為 8.8%） ：鐵礦石、煤炭、化工，主導澳洲鐵礦石貿易

：鐵礦石、煤炭、化工，主導澳洲鐵礦石貿易 伊藤忠商事（巴菲特的持股比例為 9.3%） ：消費品、食品、新能源，控股 FamilyMart

：消費品、食品、新能源，控股 FamilyMart 住友商事（巴菲特的持股比例為 8.5%） ：礦產、基建、數位科技，東南亞基建龍頭

：礦產、基建、數位科技，東南亞基建龍頭 丸紅（巴菲特的持股比例為 9%） ：農業、電力、航空，全球頂尖糧食商

相較於全球同行，五大商社具有低估值和高分紅的特點 。2020 年巴菲特建倉時，五大商社的市淨率（PBR）僅 0.5 至 0.7 倍，股利率普遍超過 5% 。

即使到 2024 年，這些商社的估值仍然偏低，但分紅卻相當慷慨。2024 年，五大商社將 46% 的利潤用於分紅，遠超標普 500 公司的 31% 。此外，它們還持續回購股票，如三菱商事 2025 年宣布了 5,000 億日圓（約 33.7 億美元）的回購計劃 。

有了股神的金招牌加持，日本五大商社股也成為另類「巴菲特概念股」投資者可以根據自身的風險偏好和投資目標，選擇不同的投資策略：

核心配置：三菱商事、三井物產適合長期持有

成長標的：住友商事、伊藤忠商事具有成長潛力

高股利策略：丸紅的股利率較高，適合追求穩定收益的投資者