5月報稅季！基金投資人必看五大節稅技巧大公開

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-08 13:49

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近年隨著投資理財觀念普及，基金已成為許多人增加被動收入或作為退休規劃的重要工具，隨著 5 月報稅季的到來，中租基金平台今 (8) 日特別整理五大節稅技巧，協助投資人優合法化稅務結構。

中租五大節稅技巧包括：１、投資境內基金，選擇不配息的「累積型」級別，享「資本利得」免稅優勢；２、投資境外基金，海外所得適用「最低稅負制」，小資族免稅額 750 萬不怕被課稅；３、小資族投資台灣高股息基金，股利配息選擇「合併課稅」，善用 8.5% 的稅額抵減；４、股票股利配息全年控制在 94 萬元左右，可最大化抵減稅額上限 8 萬元達節稅效益；５、不再被課稅卡關，善用「中租母子月月領」機制成為「台灣高股息基金」替代方案。

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中租基金平台表示，針對不需要定期現金流的投資人，中租基金平台總經理蘇皓毅建議，選擇不配息的「累積型」境內基金是明智之選。因為基金投資在台灣境內所產生的資本利得完全免稅，例如選擇一檔台股基金，不僅讓資產可持續複利成長，同時還能避開配息可能產生的稅務問題，實現投資複利與節稅的雙重效益。

首先，海外所得就要課稅嗎？蘇皓毅表示，答案是不一定，蘇皓毅強調在台灣註冊的境內基金投資「海外」產生的股票股息、債券利息或資本利得，以及非在台註冊的境外基金所有收益皆屬於「海外所得」，適用「最低稅負制」計稅，簡言之這是一項針對富人的稅制，一般投資人若加計海外收入的基本所得額未達新台幣 750 萬元，基本上不受影響，故節稅技巧二就是善用海外基金投資幾乎等同免稅的稅務優勢。

第三，若對台灣高股息基金情有獨鍾，領到的股利配息應選擇納入綜合所得合併申報或分離課稅呢？中租基金平台以單身無扶養親屬的納稅人為例，歸納出不同情境供投資人參考，但每個人的股利收入不一，薪資結構也各有差異，建議還是根據個人實際財務狀況來選擇最佳方案。

第四，加計基金配息的股利收入採合併申報時的淨所得額在新台幣 133 萬元以內，也就是適用綜所稅率為 12%(含) 以下者，採「合併申報」通常較為有利。這種方式可享有 8.5% 所得稅額抵減，最高可抵減８萬元。蘇皓毅提醒，若能將台股基金配息的股利收入控制在全年約 94 萬元，將能最大化 8.5% 稅額抵減的節稅效益。

需要留意的是，對高薪收入或高股利收入的高資產族群，即適用綜所稅率 40% 者，選擇股票股利 28% 分離課稅通常較為有利，可以避免股利併入高稅率級距。蘇皓毅也強調，最有效的節稅方式仍是投資累積型基金或海外基金，這類投資有機會完全免稅。不過個人所得狀況各異，實際應納稅額仍應以結算申報為準。舉例來說，若不含股利的年收入適用所得稅率原本為 12%，但可能因為股利收入高，加計股利合併申報後的淨所得適用級距上升至 20%、30% 或 40% 者，此時選擇分離課稅反而有利。

蘇皓毅表示，想拋開複雜的稅務考量，專注於基金資產成長與現金流規劃，只要掌握兩大投資節稅重點，一、境內所得來源為「資本利得」免稅優勢，二、海外所得免稅額 750 萬天花板不怕課稅。